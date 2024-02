Meloni | terzo mandato non in programma | no problemi governo

Bocciata la proposta del terzo mandato, Meloni: 'Non dà problemi a governo o maggioranza'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (askanews) – “Ilnon era nel, non è una materia di iniziativa di. Ci sono state visioni diverse ma ne abbiamo discusso in massima serenità, non creaale alla maggioranza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ in onda stasera. “Leggo le ricostruzioni e mi diverto come una matta e scambio sms divertiti con quelli con cui mi starei insultando. La speranza che ilcrolli è dell’opposizione ma faremo del nostro meglio per non realizzarla”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

