Meloni a Porta a Porta | il premierato occasione storica E sul terzo mandato la maggioranza non si spaccherà

Giorgia Meloni a "Porta a Porta" e "Cinque Minuti" - RAI Ufficio Stampa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Italia in Europa “è percepita come governo più stabile perché ha il governo più stabile. Il metro più facile per giudicare la compattezza di unaè la velocità con cui riesce a lavorare”. Così la presidente del Consiglio Giorgiaalla registrazione di ‘5 minuti’ in onda su Rai1. La premier, che nel corso del pomeriggio ha ringraziato il presidente albanese Rama per il via libera all’intesa con l’Italia sui migranti, ha anche contestato il clima di pessimismo sul Pnrr. Sulla spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza “siamo a 45 miliardi di euro gia’ spesi ed ora si entra nella fase della spesa vera. Ma i dati fin qui “sono molto buoni”. Ha quindi ridimensionato le analisi di chi parla di spaccatura nellasul. “Il...