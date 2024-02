Medvedev, Navalnaya è felice, ora ha una carriera politica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Guardate la faccia sorridente,, della vedova di Navalny. C'è la sensazione che lei avesse aspettato questo evento per tutti questi anni per lanciare alla grande la sua vita. E lei l'ha già detto. Tutto ciò è molto triste". Lo ha affermato l'ex presidente russo Dmitryin un'intervista con i media di Mosca. La portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh, ha postato il video di questa dichiarazione su X accompagnandolo con una risposta a: "Registreremo ogni sua parola, non ne dimenticheremo nessuna, e poi lo faremo rispondere di ognuna".

