Medvedev | ' forse arriveremo a Kiev | se non ora più avanti'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le truppe russe potrebbero spingersi fino a, "se non ora, in un'altra fase dello sviluppo di questo conflitto". Lo ha detto l'ex presidente Dmitryin un'intervista a diversi media russi, tra cui la Tass. "Riguardo a Odessa - ha aggiunto, attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale - posso semplicemente dire: Odessa, torna a casa. (...) Questa è la nostra città, russa e della Russia".

Tennis, Monaco: “De Minaur ha attuato il ‘piano Medvedev’ contro Sinner. Bolelli/Vavassori da Finals”: Nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore te ... oasport

Russia, Medvedev minaccia guerra nucleare totale: "Possiamo colpire ovunque" - SulPanaro | News: Avdiivka, roccaforte di lunga data dell’Ucraina, cade in mano ai russi. Le forze di terra ucraine si trovano forse oggi nella posizione più precaria dai primi mesi di guerra, mentre l’amministrazione ... informazione

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 18 febbraio: . Kiev: «Attacco russo su Kramatorsk, 2 morti». Avdiivka è caduta | Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 18 febbraio, in diretta ... corriere