Medvedev | “Arriveremo a Kiev” L’Ue | “Gli serve assistenza mentale”

Medvedev, 'forse arriveremo a Kiev, se non ora più avanti'

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Replica velenosa dell’Unione europea all’ex presidente della Federazione Russa e ora vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale Dmitry, che ieri minacciava la conquista dida parte della Russia. Cosa ha dettoLe truppe russe potrebbero spingersi fino a, “se non ora, in un'altra fase dello sviluppo di questo conflitto”, ha dettoin un’intervista a diversi media russi, tra cui la Tass, agenzia di Stato. Riguardo invece ad Odessa, “posso solo dire Odessa, torna a casa. (...) Questa è la nostra città, russa e della Russia”. epa11157823 Deputy Head of Russia's Security Council and Chairman of the United Russia political party, Dmitry, attends the Forum of Supporters of the Struggle ...