Matteo Marrucci ancora alla guida del Lenergy Pisa Beach Soccer

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 - IlBS riparte ddi, allenatore nerazzurro protagonista dei successi delle ultime due stagioni. Già allenatore-giocatore dal 2015 al 2017, misterprosegue l’esperienza sulla panchinana al fianco del fidato staff tecnico per il terzo anno consecutivo. Confermati infatti anche Francesco Giacovelli nel ruolo di preparatore atletico e il brasiliano Silas Fantinato in quello di fisioterapista. Completano l’organico dei collaboratori tecnici il team manager Francesco Mangini per l’area organizzativa e il club referee manager Giacomo Stefanini, incaricato di curare i rapporti con la classe arbitrale dSerie A alle competizioni giovanili. M.B. ...