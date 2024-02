Matteo Berrettini utilizzerà il ranking protetto | cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024)lo aveva annunciato ieri in conferenza stampa e oggi si è avuta conferma dei suoi programmi: non sarà a Indian Wells, ma giocherà il Masters 1000 di Miami. Prima di volare in Florida, il programma dovrebbe prevedere una ricognizione in quel di Phoenix, dove si svolgerà il ricco torneo challenger a cavallo tra i due tornei 1000 nordamericani. Se a Phoenix probabilmente gli verrà concessa una wild card, a Miami l’azzurro è iscritto con ildi n°74 al mondo. L’ex finalista di Wimbledon e in generale tutti i tennisti che non giocano per più di sei mesi, possono usufruire di questo aiuto. Ovvero la possibilità di sfruttare undeterminato dalla posizione media in classifica nei primi tre mesi successivi al suo infortunio. E’ proprio da questo calcolo che nasce quel ...