Mattarella riceve Bassilichi per parlare di Pnrr | lavoro e transizione energetica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 - Dopo la conferenza nazionale di Unioncamere che si è tenuta in Camera di commercio di Firenze l'anno scorso, il presidente della Repubblica Sergiooggi ha ricevuto al Quirinale i vertici del sistema camerale, tra cui il presidente della Camera di commercio di Firenze nonché vice presidente nazionale Leonardo, per fare il punto sulle attività delle camere di commercio italiane, sull'impegno nell’attuazione del, nel supporto alle imprese per la doppiae digitale sul mercato del. Insieme al presidente fiorentino, il presidente Unioncamere Andrea Prete, i sette presidenti di Camere di commercio che compongono l’organo di vertice di Unioncamere (i vicepresidenti Antonio ...