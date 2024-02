Masters 1000 di Dubai | Paolini in semifinale | la kazaka Rybakina è costretta al ritiro

Jasmine Paolini è in semifinale al Masters 1000 di Dubai: Rybakina si ritira per un virus gastrointestinale

22 febbraio 2024 – Arriva la prima semifinale in un Masters 1000 per Jasmine Paolini. L'Azzurra avrebbe dovuto giocare i quarti di finale con la kazaka Elena Rybakina, numero 4 in WTA, ma quest'ultima si è ritirata dal Torneo di Dubai, per un virus gastrointestinale. Nella giornata di domani, Paolini punterà alla finale. O con la ceca Marketa Vondrousova, numero 8 del Ranking Femminile, campionessa a Wimbledon 2023, o con la romena Sorana Cirstea, numero WTA.

