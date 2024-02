Mary di Danimarca | la fuga sui monti con re Frederick non piace affatto ai sudditi

Mary di Danimarca fa arrabbiare i sudditi. Per uno chalet

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Era il 14 gennaio scorso quando il principe Frederik di, per lungo tempo erede al trono, diventava re prendendo il posto della madre, la regina Margherita. Un’incoronazione semplice, senza grandi sfarzi, avvenuta dopo l’abdicazione a sorpresa della sovrana del 31 dicembre. C’era stata qualche polemica, non tanto per la questione politica quanto per il lato privato del principe. A novembre, infatti, Frederik era stato “beccato” a Madrid in compagnia di una donna che non era la principessa. Si trattava, invece, di tale Genoveva Casanova, una socialite messicana che si è intrattenuta con l’erede al trono la sera e la notte, nella sua casa nella capitale spagnola.e Frederik: un esordio sul trono tra le ...