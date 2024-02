Martin Scorsese | finalmente svelato il suo ruolo ne La mano di Dante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nuovi dettagli sulinterpretato danel mistery In the Hand of, che potrebbe debuttare alla prossima Mostra di Venezia. Qualche mese fasi è recato in Italia per girare, da attore, In the Hand of, adattamento del romanzo Ladidiretto dall'amico Julian Schnabel. Adesso sappiamo anche qualegli è stato affidato nella pellicola in lavorazione. Come è stato appena rivelato, ospite della Berlinale 2024 per ritirare l'Orso d'Oro alla carriera, nel crime mistery interpreta un saggio anziano che influenzaAlighieri mentre è impegnato nella stesura della Divina Commedia. Sebbene...