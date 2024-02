Martin Scorsese aggiorna sul progetto del film su Gesù

Martin Scorsese aggiorna sul nuovo film dedicato a Gesù: "Voglio realizzare qualcosa di unico"

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha rivelato che sta ancora riflettendo su come affrontare la vita disul grande schermo, in una conferenza stampa al Festival di Berlino dove ha ricevuto l’Orso d’Oro onorario martedì sera. Ha infatti avuto modo di dichiarare a riguardo: “Ci sto pensando in questo momento. Non so bene che tipo di, ma voglio fare qualcosa di unico e diverso che possa essere stimolante e spero anche divertente. Non sono ancora sicuro di come procedere“. Foto diper il New York Times, fonte: Philip MontgomeryUn recente articolo del Los Angeles Times ha suggerito che avesse completato la sceneggiatura adattata dal libro A Life Of Jesus di Sh?saku End?, che è anche l’autore del racconto missionario storico Silence cheha portato sul grande ...