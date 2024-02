Marotta: "La politica si svegli. Sul fine vita intollerabile ipocrisia" | LA NOTIZIA

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ieri è stata presentata la proposta di legge regionale sulnel Lazio. Claudio, consigliere di Verdi e Sinistra, è il primo firmatario insieme a Tidei (Iv) della norma sottoscritta anche da Pd e M5S: cosa prevede la vostra proposta? “La proposta va ad integrare il dettato della sentenza della Corte costituzionale su dj Fabo. In particolare, la sentenza ha sancito che ogni cittadino ha diritto all’accesso al trattamento dimedicalmente assistito. La sentenza determina le quattro stringenti condizioni in cui il malato deve trovarsi dal punto di vista sanitario per richiedere l’accesso a tale diritto, che noi riprendiamo nella proposta: il malato deve essere affetto da patologia irreversibile, che deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, deve essere ...

