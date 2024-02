Marko Arnautovic, l'ex bullo e re dei distillati: i segreti del bomber che ha conquistato l'Inter

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Strana è la storia calcistica di, croce e delizia del popolo nerazzurro che, dopo il famigerato distacco estivo da Lukaku e l'arrivo benedetto di Thuram, lo scorso agosto aveva accolto questo corazziere austriaco con una certa dose di affetto. Ora l'affetto è diventato amore, specialmente dopo il secondo tempo contro l'Atletico Madrid che ha fotografato alla perfezione i destini della vita di, mai banale e sempre in bilico fra l'estasi e gli eccessi: prima i due incredibili gol sbagliati davanti a Oblak, con San Siro che invece di rumoreggiare lo incitava come si fa con un figlio soltanto sfortunato. Poi il gol liberatorio che ha visto 70.000 persone impazzire per lui, a partire da Bobo Vieri, ultrà ai bordi del campo che ha rivisto in, per stile di gioco ed emotività in campo. «È ...

