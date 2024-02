Mark Ruffalo | Un film stand-alone su Hulk? Non credo che Marvel lo realizzerà mai

Hulk, Mark Ruffalo aperto a un film tutto per l'eroe, ma lo vede difficile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il candidato all'Oscar, che ha interpretato di Bruce Banner/nelCinematic Universe, torna a parlare del futuro del suo personaggio.ha spiegato perché, secondo lui, lanonmai unosu. In una nuova intervista con GQ,, 56 anni, ha parlato dei cambiamenti in corso presso iStudios, reduci da crisi creative e fallimenti al botteghino. Il candidato all'Oscar ha interpretato Bruce Banner/nelCinematic Universe a partire da The Avengers del 2012 ed è diventato il beniamino dei fan per oltre un decennio, ma il suo personaggio non ha mai avuto un ...