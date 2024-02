Marigliano | dirigente Asl non gli cambia medico di base e lui lo picchia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quando gli è stato detto che non era possibileredi, piuttosto che ascoltare spiegazioni, il 67enne dihato il dottore e poi è scappato. Voleva che unAsl glisse ildie quando alla sua richiesta ha ricevuto un rifiuto lo ha colpito con calci e

Marigliano : no al cambio medico di base : calci e pugni ad un dirigente - denunciato - Marigliano : No al cambio del medico di base , calci e pugni al dirigente ASL. 67enne denunciato dai Carabinieri Ha 67 anni l’uomo denunciato dai carabinieri della ... (puntomagazine)

