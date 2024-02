Maria De Filippi caccia Orfeo da Uomini e Donne dopo le sue confessioni spinte

Uomini e donne: Maria de Filippi caccia Marco mentre Aurora piange disperata

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Caos totale nella puntata di oggi di. Al centro dell’attenzione c’è statoGoldin. Il cavaliere si è relazionato con Renata, dama che sta frequentando ma, ad un certo punto, la conversazione ha preso una piega inaspettata. I presenti si sono scagliati contro di lui, al punto che il protagonista ha preso una decisione drastica su esortazione diDeGoldin spiazza a UeD: cose illegali e collezioni imbarazzanti Nella puntata del 22 febbraio disi è parlato soprattutto diGoldin. Il protagonista si è accomodato a centro studio ed ha iniziato a parlare della frequentazione con Renata. Le cose tra loro, però, non stanno andando esattamente come sperato, in quanto il cavaliere si ...

