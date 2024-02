Mare Fuori 4 | camorra e criminalità… può l’amore essere la cura?

Mimmo è uno dei personaggi principali di Mare Fuori 4 , uno dei viene da una famiglia umile ma che entra a far parte della camorra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024)4, per molti, è già storia. L’atteso quarto capitolo della sitcom Rai che ha fatto innamorare milioni d’italiani, stando ai primi dati, ha più che raddoppiato gli ascolti. Il successo della serie napoletana dipende da tanti fattori: non solo dall’abilità recitativa degli attori (in gran parte giovanissimi) o dalla qualità della produzione, bensì dai temi che essa porta. La(e con lei tutte le mafie), purtroppo, è un fenomeno più attuale che mai. Un male in grado di mangiarsi pezzi d’Italia, e con lei generazioni intere. Giovani nati (come nel caso della serie) “nella parte sbagliata di Napoli” – come dirà Edoardo Conte in una puntata -, che altro non hanno visto che pistole, sangue, soldi sporchi. Condannati, in troppi casi, a non poter neanche scegliere perché non conoscono altro se non questo. Cresciuti con ...