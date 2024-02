Marco Minniti: "Ci sono crepe nel sostegno occidentale all'Ucraina. Facciamo entrare immediatamente Kiev nella Ue"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il presidente di Med-Or allarga l'analisi a quello che sta succedendo in Russia e negli Usa. "Stanchezza sull’, difficoltà militari, guerra in Medioriente: l'insieme di questi fattori ha spinto Putin a sfidare il mondo. E lo ha fatto anche con l'assassinio di Navalny"

Gaza, Minniti: "USA presenteranno una mozione per il cessate il fuoco": L'analisi di Marco Minniti sulla guerra tra Israele e Hamas ed il ruolo degli Stati Uniti: "Hanno annunciato una risoluzione per il cessate il fuoco. Sarà un segnale inequivocabile per Netanyahu" ... la7

Regeni, al via il processo. Legale dei genitori: "Aspettavamo questo momento da 8 anni": Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giulio Regeni, si apre processo a 007 egiziani. Tra i testi anche Renzi e Al Sisi ... tg24.sky

Regeni, inizia il processo. La famiglia: «Abbiamo atteso questo momento per otto anni»: Il procedimento vede imputati quattro 007 egiziani (finora mai comparsi): Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Le accuse, a vario titolo, sono di conco ... informazione