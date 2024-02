Marco Mengoni e Mahmood | ecco quale sarebbe il retroscena dietro la loro “intesa che cresce ogni giorno di più”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 febbraio 2024): lasempre di più. E’ questo il titolo di un articolo che sta spopolando sul web. Quest’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024 non ha solo evidenziato e messo in mostra tutta la straordinaria bravura dicome artista a 360 gradi: in grado di cantare, scrivere, interpretare, ma anche condurre. La primissima puntata del Festival infatti, da lui co-condotta insieme ad Amadeus, ha ottenuto ascolti record e sul web sono diventati virali i suoi numerosi siparietti simpatici. Ma una clip in particolare ha fatto (e continua ancora oggi) a fare il giro del web ed è quella che lo vede sul palco al fianco di un suo collega:. Poco ...