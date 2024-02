Marcia indietro della Bundesliga | vincono i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Hanno vinto i, come non succedeva ormai da tempo: l’ingresso delle proprietà straniere nellasarà fermato dopo l’ennesima protesta inscenata dai supporters delle diverse squadre anche nelle settimane precedenti, con lancio di palline da tennis in campo che hanno costretto gli arbitri ad interrompere le partite e gli steward ad un lavoro supplementare come raccoglitori. La protesta, traversale a tutte le squadreLega, era contro la decisione dei club di ammettere seppure indirettamente l’ingresso di capitali stranieri nelle proprietà dei club, attraverso una quota che poteva arrivare fino all’8% sui ricavi legati a diritti tv e sponsor nell’arco di vent’anni. Di fronte alla manifestazione di uno scontento così diffuso, alla fine la Lega ha deciso di fare un passo, riconoscendo che ...