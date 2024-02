Marchetti | “Credo che il Napoli stia già pensando…”

SKY - Marchetti: "Calzona ha una grande opportunità, ma non credo che si risolveranno subito i problemi del Napoli"

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ha parlato soprattutto delLuca, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Barcellona, avversario importante, ieri nella prima mezz’ora ha messo paura alche però ha pareggiato la partita. Questo per me dà conforto”. L’atteggiamento “Perché qualcosa si è visto come atteggiamento; è presto, infatti, cercare di capire se il cambio allenatore ha portato, o meno, benefici. Si è ritornati al 4-3-3, si è vista un’attitudine offensiva diversa, si è vista un’applicazione anche nei momenti di difficoltà che prima era venuta meno eche questi possano essere salutati come messaggi positivi per il futuro, per il prosieguo dei lavori di Calzona e del suo staff, e per la ...