Manifattura tedesca in calo | l’indice Pmi Hcob scende da 45 | 5 a 42 | 3

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lafrena bruscamente a febbraio.Pmidei direttori degli acquisti è sceso, secondo i dati flash, a 42,3 da 45,5 di gennaio. Valori che deludono le aspettative degli economisti: le previsioni ruotavano attorno a una crescita a 46,1. Superano invece le attese i servizi, saliti da 47,7 a 48,2 mentre teoricamente avrebbero dovuto assestarsi a 48. In flessionecomposito, sceso da 47, a 48,1, anche in questo caso sotto le attese di una crescita a 47,5. L’economista della Hamburg Commercial Bank, Tariq Kamal Chaudhry, ha spiegato: «L’economiarimane sotto pressione. Con il Pmi compositosceso a 46,1 non si tratta solo di unmensile ma dell’ottavo mese consecutivo di contrazione. Il settore ...