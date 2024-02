Manfredi Selvaggi | il capo missioni del ministro Fitto alla Corte dei Conti Ue | primo sì del Parlamento europeo

delusione per il voto nella Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo sul parere della nomina di Manfredi Selvaggi a membro della Corte dei Conti europei. Selvaggi era il capo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Damissione del Pnrr deldeieuropea. Da collaboratore del controllato a controllore. E’ stata approvata la nomina di, uomo di fiducia delper l’attuazione del Recovery plan Raffaele, come membro italiano della magistratura contabile europea. L’ok è arrivato dCommissione per la revisione dei bilanci delcon 19 voti a favore, 8 contrari e un astenuto. Ora la candidatura dovrà passare il vaglio della Plenaria di Strasburgo. Tra i voti contrari quelli delle eurodeputate italiane Beatrice Covassi (Pd) e Sabrina Pignedoli (M5s). Proprio Covassi, durante la seduta della commissione, aveva chiesto a ...

