Mandarino in salsa taiwanese | a Roma apre la prima scuola di lingua

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - Si è alzato ail sipario sullaitaliana dicinese "con caratteristiche taiwanesi", voluta e finanziata direttamente dal governo di Taipei. L'apertura del Taiwan Center for Mandarin Learning, un'istituzione diffusa da anni negli Stati Uniti ma che solo recentemente ha iniziato a muovere i suoi primi passi in Europa, punta a offrire una "prospettiva diversa e unica sull'apprendimento dellae cultura cinese e". Oltre alla sede di via Anastasio II nella Capitale, è prevista per la prossima settimana anche l'apertura di una sede a Siena, in Piazza Indipendenza. L'evento, organizzato dalla presidentessa dell'Associazione Culturale Taiwanesi in Italia, Sabrina M.K. Tang, ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche del Rappresentante di ...

Mandarino in salsa taiwanese, a Roma apre prima scuola di lingua: Il riferimento è allo storico "monopolio" della Cina sull'insegnamento del mandarino, un fenomeno diffuso in Italia e non solo, con la proliferazione negli ultimi 20 anni di centinaia di Istituti ... agi

San Valentino, i menù degli chef per la cena romantica: dal pesce gourmet al sushi: Una romantica cena di coppia per festeggiare San Valentino Abbiamo chiesto a due chef contrapposti per filosofia della cucina di presentare le loro selezioni di piatti per lo special menù. La ... roma.corriere

La Cupido Next Door alla Terrazza Gallia Restaurant: Da Nord a Sud, tradizionale, vegan o internazionale, ognuno può trovare il menu perfetto per festeggiare la serata più romantica dell’anno. linkiesta