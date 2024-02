Maltempo Allerta arancione in molte regioni

Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 23 febbraio: le regioni a rischio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un sistema perturbato di origine atlantica, che tende ad approfondirsi verso il mediterraneo centrale, determinerà una fase disul nostro Paese, con precipitazioni localmente intense al centro-nord, un deciso rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti sul nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento ...

