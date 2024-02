(Di giovedì 22 febbraio 2024) Con una circolare pubblicata il 15 febbraio, l’Inail hadelle. L’Istituto, nello specifico, ha approvato la revisione delle tabelle dellenell’industria e nell’agricoltura, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008. La Circolare Inail La Circolare Inail n. 7 del 15 febbraioha di fatto reso operativo quanto stabilito dal decreto interministeriale 10 ottobre 2023, che ha approvato la revisione delle tabelle dellenell’industria e nell’agricoltura, in linea con quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro ...

Malattie professionali INAIL : le novità - Il Decreto del Ministero del Lavoro firmato lo scorso 15 novembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, riporta l' aggiornamento dell' ... (247.libero)

Malattie professionali : elenco aggiornato in Gazzetta Ufficiale - E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio il decreto 15 novembre 2023 con l'aggiornamento dell' elenco delle Malattie professionali per le quali è ... (orizzontescuola)

Malattie professionali : online in Gazzetta l’elenco aggiornato 2024 - E’ approdato in Gazzetta ufficiale l’elenco aggiornato delle Malattie professionali 2024 , frutto del Decreto 15 novembre 2023 siglato dal Ministero del ... (leggioggi)

Malattie professionali, l’elenco aggiornato al 2024: Con una circolare pubblicata il 15 febbraio 2024, l’Inail ha aggiornato l’elenco delle malattie professionali 2024. L’Istituto, nello specifico, ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie ... quifinanza

In 5 anni denunciati 65mila infortuni: la Bergamasca maglia nera nel 2023: IL BILANCIO. Negli ultimi cinque anni sono stati circa 65mila gli infortuni sul lavoro denunciati in Bergamasca: 14.010 nel 2019 (l’anno peggiore del lustro), 12.102 nel 2020, 12.100 nel 2021, infine ... ecodibergamo

"Infortuni lavoro, Genova maglia nera in Liguria": la manifestazione davanti alla prefettura: I dati sugli infortuni, le morti e le malattie professionali parlano chiaro anche in Liguria. Sono state 19.248 le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023. I ... genovatoday