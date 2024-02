Maggioranza si divide sul terzo mandato, ma Meloni minimizza: "Non era nel programma, nessun problema"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giorgianon è preoccupata per il voto sul, sull'emendamento presentato dalla Lega su cui laoggi si è spaccata: "Ilnon era nel, non crea problemi al governo e alla".

«La proposta di legge è carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del ... (corriere)

Un voto rapido, dopo mesi di attesa e rinvii, in cui sembrava che la maggioranza di governo volesse trovare un modo per ratifica re il trattato di modifica ... (open.online)

Terzo mandato, se il centrodestra piange il Pd non ride: Si va dunque al voto sull’emendamento per i governatori delle regioni. La maggioranza si divide: contrari Fratelli d'Italia e Forza Italia e Noi moderati. L’opposizione di sinistra tiene ma sulla ... huffingtonpost

Terzo mandato, Ferro: nessuna spaccatura a livello di governo e maggioranza: Roma, 22 feb - "Credo non ci sia nessuna spaccatura al livello di governo né di maggioranza": così il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, dopo la seduta della Commissione Affari costituzionali ... 9colonne

Breaking News delle 16.30 | Terzo mandato in regione, maggioranza divisa: In questa edizione: Terzo mandato in regione, maggioranza divisa. Kiev, Tajani: "Accordo bilaterale di sicurezza". Tensione Usa-Russia, Biden insulta Putin. Crollo Firenze, i tecnici testimoniano. tgcom24.mediaset