Lyudmila Navalnaya e il ruolo della morte nella società | cosa c’è dietro il rifiuto russo di consegnare il corpo di Navalny

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La richiesta didi vedere ildel figlio Aleksei, prigioniero politico le cui condizioni di vita o disono avvolte nel mistero, riecheggia attraverso la storia, richiamando alla mente momenti in cui il dolore, lae il diritto di dire addio ai propri cari hanno sfidato i poteri e le leggi degli uomini. Questo appello, che trascende la semplice preghiera per diventare un urlo di dolore universale, ci obbliga a riflettere sulla sacralitàe sul profondo bisogno umano di affrontare e onorare il passaggio finalevita. Le civiltà antiche, come ci ricorda l’esempio delle necropoli, hanno sempre avuto un rapporto intrinseco con la, considerandola parte integrante ...

Alexei Navalny, la madre e la moglie: il futuro che le attende: Mentre la madre fa causa a Mosca per riavere il corpo del figlio, arriva una nuova ipotesi sulla morte dell'oppositore russo: non il veleno, ma un pugno al cuore secondo un metodo usato dal KGB. Per l ... vanityfair

"Navalny ucciso con un pugno al cuore": I dettagli sul "Times". La madre fa causa al Cremlino. Via alle sanzioni Ue. Lite Mosca-Farnesina Vladimir Osechkin ha temuto in passato di fare la stessa fine di Navalny, per questo ha scelto di fugg ... ilgiornale

Navalny, per ong “ucciso con un pugno al cuore”: La madre di Alexei, Lyudmila Navalnaya, ha presentato ricorso in un tribunale della città artica di Salekhard per ottenere il rilascio delle spoglie del figlio. L’udienza, che si svolgerà a porte ... lapresse