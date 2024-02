L' uovo di Pasqua di Gucci con la cioccolata di Fabio Fazio è al limone | rosmarino e fondente Ecuador

Per Pasqua Lavoratti e Gucci Osteria hanno ideato un uovo specialissimo: gusto particolare e packaging (ovviamente) super raffinato. Il primo esemplare è stato liberato dalla scintillante

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'dipiù glamour del 2024 è quello firmato da, Massimo Bottura. «Questa collaborazione ci riempie di orgoglio e segna un passo fondamentale nella crescita di Lavoratti 1938». A parlare è, volto televisivo e da un paio di anni produttore di cioccolato: è lui che con l'amico di vecchia data Davide Petrini ha rilevato una storica azienda dolciaria di Varazze – quella della loro infanzia - a rischio chiusura. Un'operazione di salvataggio partita sotto la migliore stella: non solo quella del conduttore ligure, ma anche un gruppo di nomi notissimi del panorama gastronomico, tra i migliori in circolazione, come Corrado Assenza, per esempio, chiamato a dare il suo contributo di consulente di rango per la selezione della materia prima. ...