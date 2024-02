Love Red Point | da CRI Caserta campagna informazione su infezioni sessualmente trasmissibili

LoverED, il presidio della Croce Rossa per diffondere la cultura della prevenzione dall'HIV

(Di giovedì 22 febbraio 2024). Ancora una lodevole iniziativa firmata Croce Rossa – Comitato didi cui è Presidente Teresa Natale che aderisce ufficialmente ad un programma lanciato dalla Croce Rossa Nazionale. Il tema è di notevole importanza, si parlerà di(IST) con un Focus sull’HIV e soprattutto di come prevenire. L’attività dei volontari, che prende il nome diRed, consiste in unadie di prevenzione per vivere una vita sessuale in modo sano e consapevole. Insieme al Presidente Teresa Natale e al Vicepresidente Antonio Mogavero ci sarà un gruppo di volontari CRI specializzato che dividerà l’iniziativa in quattro fasi; ascolto –– orientamento ai ...

- TAIPEI, Feb. 2, 2024 /PRNewswire/ -- Aetina , a leading global Edge AI solution provider, announces the release of its new embedded MXM GPU series utilizing ... (liberoquotidiano)

Red Clay Strays Share How They Formed & Perform Two Songs: The Red Clay Strays stopped by The Bobby Bones Show for the first time to share how they became a band, perform and more! msn

Kristen Stewart, il beauty look glam-rock sul red carpet della Berlinale: Tutti i dettagli del suo make up: dal fondotinta fresco allo stick glowy, senza dimenticare il rossetto che tutte dovrebbero avere in borsa ... iodonna

Married at First Sight UK star announces pregnancy news in gender reveal: He captioned the post: "Our little baby boy, we're so excited to meet you! Couldn't be happier #baby #family #boy #love" followed by a smiling face emoji and red love heart emoji. Jonathan was ... walesonline.co.uk