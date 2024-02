L’ossessione di un corpo perfetto | Disturbi alimentari | guardia alta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È facile giudicare davanti a corpi troppo magri. Ma cosa sono veramente i? Si tratta di disagi psicologici che consistono in disfunzioni del comportamento alimentare o in atteggiamenti finalizzati al controllo del peso; danneggiano in modo significativo la salute fisica e mentale. I Dca (del comportamento alimentare) hanno raggiunto numeri importanti pari a 1.680.456 nel mondo occidentale, dove l’ideale di estrema magrezza è sempre più diffusa. Tra i fattori scatenanti spiccano le pubblicità, i social network e la moda; questi mostrano modelle con un fisico scolpito e denutrito, esempio per molti giovani. I disagi legati a canoni di magrezza imposti dalla società sono anoressia e bulimia, che causano scarsa autostima: alterazione del metabolismo, che perde la capacità di disgregare il cibo, ...