Los Angeles | 36enne ucciso dalla polizia perché aveva in mano una forchetta di plastica | «Pensavamo fosse un cacciavite»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Jason Lee Maccani36 anni quando è statoper unadi. È accaduto a Loslo scorso 3 febbraio, quando da un magazzino della metropoli californiana è partita una telefonata alla. Si denunciava la presenza nell’edificio di un uomo sotto l’effetto di alcol e droghe che stava minacciando il suo datore di lavoro. Arrivati sul posto, sei agenti con le pistole spianate hanno individuato e circondato l’uomo, chiedendogli di avvicinarsi con le braccia alzate, ma lui non si ferma e continua a camminare con le mani chiuse. Stringeva in un pugno un oggetto: laha raccontato di aver pensato cheun. Era in realtà unadi. Le ...