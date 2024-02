Loro Ciuffenna In scena uno spettacolo sulla mafia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Sabato 2 marzo, alle ore 21.00, nell’Auditorium Comunale diandrà inloteatrale “Il ridicolo onore”, di e con Giulio Cavalli. La “giullarata” portata inda Cavalli serve a tenere ancora attiva l’attenzione e il dibattito sulle mafie. Sono passati più di 30 anni, Falcone e Borsellino li commemoriamo eppure non hanno nemmeno finito di raccontarci tutta lastoria. Ancora non sappiamo chi ha posato i fiori e chi ha posato le bombe. Non se ne parla più, non ne parlano più. Le mafie sono scomparse dai radar del dibattito pubblico e della politica eppure le operazioni della Magistratura raccontano una realtà ben diversa. Recuperando i canoni dei giullari del ‘500 si percorre la storia delle mafie smontando il presunto onore ...