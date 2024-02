L’onda delle proteste studentesche cresce | coinvolti altri licei a Milano

Fondazione De Agostini e Fondazione Agnelli hanno presentato la piattaforma digitale gratuita FUtuRI - per aiutare gli studenti delle scuole medie a a conoscere meglio sé stessi e le proprie inclinazioni. Un percorso con attività da svolgere in classe e a casa - in linea con gli obiettivi del PNRR sull'orientamento scolastico - anche per prevenire la dispersione - Open Day con tanta immagine e poco contenuto, consigli orientativi affrettati e scontati, e soprattutto la pressione più o meno esplicita di mamma e papà: per gli ... (iodonna)

Quasi 48 anni di carriera per l'attrice che calca le scene da quando aveva appena 11 mesi di vita: Drew Barrymore compie oggi 49 anni e in questo 2024 l'attrice e conduttrice tv può festeggiare anche ... che conta oltre 750 puntate già andate in onda e tante interviste diventate virali sui social ... gazzetta

L’esempio di Federico Massaro, Alessio Falsone al veleno: le pagelle del Grande Fratello 23: Tantissimi i temi affrontati nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, 21 febbraio ... In quanti avrebbero reagito con tale maturità “Federico è l’uomo delle ... ilgiornale

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi giovedì 22 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Film, serie tv, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta ... Queste alcune delle questioni di cui si discuterà nella nuova puntata di Piazzapulita in onda stasera dalle ... ilmessaggero