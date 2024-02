Lòm a Merz | un’antica tradizione contadina tra falò e musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ravenna, 22 febbraio 2024 – Dal 26 febbraio al 3 marzo, sei giorni di eventi tra cene,per celebrare l’anticadei ‘Lòm a’ (i lumi di marzo). In una terra storicamente votata all’agricoltura come la Romagna, i riti propiziatori erano un modo per scongiurare la malasorte e al contempo ricacciare il freddo e il rigore dell’inverno, celebrando l’arrivo della primavera. Non a caso, nei, si bruciavano i rami secchi e i resti delle potature. Lo si faceva gli ultimi tre giorni di febbraio e i primi tre di marzo, quando ci si radunava nelle aie, si intonavano i canti e si danzava intorno ai fuochi (al gugàren), mangiando, bevendo e soprattutto divertendosi. A riprendere queste antiche tradizioni, nel 2000, è stata l’associazione ‘Il lavoro dei ...