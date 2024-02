LockBit | le polizie di Ue e Usa sgominano la banda di criminali informatici | rubava dati e chiedeva riscatti “Almeno 2mila vittime”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il lavoro congiunto delle forze di polizia internazionali, tra Europa e Stati Uniti, ha permesso di porre fine alle attività di. Si tratta di una delle più grandi gang di cyberche servendosi del ransomware, una tipologia di virus informatico che blocca i computer, ha preso di mira oltrein tutto il mondo, anche in Italia, incassando più di 120 milioni di dollari in. Come riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters, la rete è stata fermata grazie all’Operazione Cronos, congiunta della autorità degli Stati Uniti e Gran Bretagna insieme all’Europol. Originaria dell’Europa orientale, da quando è nata nel 2019,si era strutturata come una vera e propria società criminale piramidale. Laguadagnava rubando ...