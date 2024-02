Lo ’storico’ ecomostro | Abbattere il ’Paradiso’ Serve uno spazio verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "L’ex Hotel Paradiso di Montecatini Alto, confiscato alla Banda della Magliana, deve essere completamente abbattuto e sostituito con unodestinato alpubblico". Italia Nostra, sezione Valdinievole – gruppo pistoiese, torna a parlare di un problema che va avanti ormai da troppi anni in città. Il bene, confiscato al famigerato sodalizio criminale non ha mai trovato una sistemazione definitiva nel corso degli anni, a causa degli elevati costi di recupero. In una recente comunicazione inviata al prefetto Licia Donatella Messina, l’associazione Libera e il sindacato Spi-Cgil erano tornati a chiedere il parziale abbattimento dell’edificio. Italia Nostra, pur disponibile a valutare altre proposte, ritiene che radere al suolo completamente l’sia la migliore soluzione. "La nostra associazione – scrivono Franco ...