Lo stile gothic-chic per la transizione tra l’inverno e la primavera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In attesa della, cosa indossare in questo periodo ditra lae la stagione più soleggiata? L’aiuto arriva dagli stilisti più blasonati con uno dei trend più cool visti sulle passerelle, ovvero: lo. Una tendenza non sempre amata da tutti ma che, ormai, è diventata un “must-have” nel guardaroba e rievocata ogni anno nelle collezioni-moda. Ed, ecco, dunque “riapparire”: lunghe frange in pelle (anche per accessori, borse e monili); gilet in alcantara; (ancora) stivali alti al ginocchio; scollature mozzafiato; abiti dall’effetto “strappato”; jeans slavati e “bucati”… Insomma, tutti i canoni “classici” della moda neo-punk, condita abbondantemente dai colori dark. Su tutto -ovviamente- brilla il nero in ogni sua sfumatura, quale ...