LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | probabile volata in quel di Dubai | Merlier favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quartadell’UAE. In programmala frazione di 175 chilometri daPolice Officer’s Club aHarbour. Non c’è un metro di salita, a differenza di quanto accaduto ieri con il primo arrivo in vetta, nella giornata di: scontata dunque lafinale come accaduto nella frazione inaugurale. L’unica insidia potrebbe essere rappresentata dal vento laterale che farà stare sempre sull’attenti i corridori. Come detto alla vigilia, c’è davvero il meglio dei velocisti in circolazione in terra emiratina.Tim(Soudal-QuickStep) ...