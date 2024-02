LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo aspetta solo di preparare la volata

LIVE UAE Tour 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : un solo uomo in fuga - gruppo a due minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45: Mark Stewart ha vinto lo sprint intermedio, ma subito dopo ha smesso la sua fuga, lasciando da solo Harm ... (oasport)

LIVE UAE Tour 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : due uomini in fuga - gruppo a 3? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09 Siamo circa a 100 chilometri dall’arrivo. Ancora due ore di gara. 11.05 Stabile sui 3? il ritardo del plotone. 11.02 ... (oasport)