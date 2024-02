LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | Valentina Margaglio insegue dopo la prima manche

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDIMASCHILE ALLE 14.00 10.29: Si inserisce alle spalle dila cinese Zhao che commette qualche sbavatura e chiude con 88 centedsimi di ritosardo 10.26: La britannica Stoecker si inserisce nelle prime posizioni, è terza a 7 centesimi da Bos, c’è grandissimo equilibrio e tanta incertezza 10.24: Canadesi on fire! Secondo posto per Clarke con soli 2 centesimi di ritardo da Bos 10.22: La statunitense Ro ha un ritardo di 24 centesimi e si inserisce al quinto posto 10.20: Si inserisce in quinta posizione la tedesca Pfeifer che ha un ritardo di 34 centersimi 10.17: Per la tedesca Kreher un ritardo di 43 centesimi ed è sesta 10.15: Bene la canbadezee Rahneva che conclude a 16 centesimi ...

