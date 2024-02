LIVE Rennes-Milan 0-0 | Europa League in DIRETTA | Terrier sfida Leao!

LIVE Alle 18.45 Rennes-Milan: Pioli con Kjaer, Musah e Jovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; D. Doué, Bourigeaud, Santamaria,; Kalimuendo, Gouiri. All. Stephan(4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Bennacer; Pulisic, Jovic., Leao. All. Pioli 17.50 Buonasera e benvenuti allatra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale2024 in, si parte dal largo vantaggio rossonero. Ilsi prepara per la trasferta in Francia, dove affronterà il ...