LIVE Paolini-Rybakina | WTA Dubai 2024 in DIRETTA | contro la n 4 per continuare a sognare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale del WTA 1000 di, dove Jasmineaffronta Elena. L’azzurra in questo torneo per lei particolarmente prodigo di soddisfazioni ha battuto nell’ordine: Beatriz Haddad Maia (14 del mondo), Leylah Fernandez (33) e Maria Sakkari (11), issandosi fino ad un’ostico quarto di finale. Di fronte c’è la numero 4 al mondo, la kazaka Elena, che qui negli Emirati ha sconfitto Azarenka al 2° turno e Frech nella giornata di ieri in 3 faticosi parziali. Jasmineha l’occasione di ottenere un nuovo best ranking oggi, in caso di vittoria salirebbe infatti provvisoriamente a numero 21 del ...