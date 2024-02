LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | si ricomincia! Leclerc comanda e torna a girare

LIVE F1 - Test Sakhir 2024 in DIRETTA : Leclerc prende un tombino - fondo danneggiato. Tecnici al lavoro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:51 Sembra che non ci siano particolari problemi per Leclerc: i meccanici stanno sostituendo il fondo: Charles potrà quindi ... (oasport)

LIVE F1 - Test Sakhir 2024 in DIRETTA : Charles Leclerc bene sul passo gara - poi bandiera rossa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Meccanici Ferrari al lavoro per verificare le condizioni della monoposto di Charles Leclerc 10:38 Abbiamo finalmente un ... (oasport)