LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Sainz svetta davanti a Norris e Leclerc | Ferrari solida su giro secco e passo

LIVE F1 - Test Sakhir 2024 in DIRETTA : Sainz svetta davanti a Leclerc - Ferrari solida su giro secco e passo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Hamilton gira sull’1:35.4, 1:35.5 nella simulazione con gomma media. 14.00 Ecco la classifica dopo cinque ore di Test : 1 ... (oasport)

LIVE F1 - Test Sakhir 2024 in DIRETTA : Leclerc in testa davanti a Sainz - ottima Ferrari sul giro secco e sul passo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Stroll sale in quinta posizione: 1:32.376. In dirittura d’arrivo Perez con la simulazione di passo gara. 13.38 Sainz ! ... (oasport)

LIVE F1 - Test Sakhir 2024 in DIRETTA : Leclerc in testa con un buon passo - comincia la simulazione per Sainz - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 buon giro per Stroll con gomma media: 1:32.419 che vale la quarta posizione a 669 millesimi da Leclerc. 13.20 Horner in ... (oasport)