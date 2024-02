LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Sainz fantastico con gomma soft | bene Leclerc al mattino

Test, vola la Ferrari: il Day-2 in LIVE STREAMING

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Nuovo giro super per Carlos! 1:29.921 e prima posizione per dispersione. 14.38 Tornano in pista, Hamilton e Stroll. 14.36 Conusata si migliora Perez che sale in quarta posizione a una manciata di millesimi da. 14.34 Ferrari diai box: prove di set-up per tornare poi in pista. 14.32 Perez non sta facendo né simulazione né giro veloce, probabilmente solo un modo per vedere se la vettura fosse stata o meno riparata. 14.30 Questi i tempi: 1 CarlosFerrari 1:30.424 22 2 Lando NORRIS McLaren+0.832 243 CharlesFerrari+1.326 54 4 Lance STROLL Aston Martin+1.605 26 5 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.803 31 6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.849 82 7 Oscar ...