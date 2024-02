LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Leclerc svetta nel day-2 e con un buon long run

della seconda giornata dei test ufficiali Formula 1 in Bahrain! A partire dalle 08:00 fino alle 17:00 vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale con tempi, foto e video dal circuito del Sakhir.

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Si lavora in McLaren per consentire a Norris di girare in maniera più comoda. Si stanno regolando le cinture di sicurezza. 12.42ha concluso con 54 giri il suo lavoro, condizionato anche dal cambio di fondo sulla sua monoposto, per via dell’urto contro un tombino in curva-11. 12.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 CharlesFerrari1:31.750 54 2 Oscar PIASTRI McLaren+0.578 35 3 Logan SARGEANT Williams+0.828 42 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.129 41 5 Fernando ALONSO Aston Martin+1.303 31 6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.475 53 7 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.965 38 8 Pierre GASLY Alpine+2.054 33 9 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+3.723 11 10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.861 12 11 Daniel RICCIARDO RB+5.243 6 12 Lando NORRIS McLaren+5.404 8 13 Nico HULKENBERG ...