LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Leclerc svetta e con un buon passo gara | Sainz gira nel pomeriggio

LIVE F1 - Test Sakhir 2024 in DIRETTA : Leclerc il più veloce e con un buon long run - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 1:38.366 per Perez che è un metronomo con le gomme dura a bordo della sua Red Bull. 12.52 1:38.376 per Perez che sta ... (oasport)

LIVE F1 - Test Sakhir 2024 in DIRETTA : Leclerc svetta nel day-2 e con un buon long run - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Si lavora in McLaren per consentire a Norris di girare in maniera più comoda. Si stanno regolando le cinture di ... (oasport)