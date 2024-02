LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Leclerc in testa davanti a Sainz | ottima Ferrari sul giro secco e sul passo

Test, la seconda giornata in LIVE STREAMING

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Stroll sale in quinta posizione: 1:32.376. In dirittura d’arrivo Perez con la simulazione digara. 13.38! 1:31.856 e seconda posizione a un solo decimo da! Doppiettaal momento. 13.36 Tra Charles, ora gira Carlos: Charles Carlos @Carlos55 heads out on track for the rest of the PM session pic.twitter.com/Cv7mVdYL1C — Scuderia(@Scuderia) February 22,13.34 In pista nuovamentecon gomma C2. 13.32 I tempi di Perez stanno andando a migliorare: adesso costantemente sotto 1:37. Ha già percorso 15 giri con la mescola C1. 13.30 Bottas si inserisce in ...